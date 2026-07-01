2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turunda takımlar bir üst tur biletini almak için sahaya çıkıyor. 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü akşamında Dünya Kupası'nda iki kritik karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün kimin maçı var, Dünya Kupası’nda bu akşam hangi maçlar var? İşte detaylar.
Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam dev turnuvada iki kritik karşılaşma futbol severleri bekliyor. İşte 1 Temmuz Çarşamba Dünya Kupası günün maç programı…
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ MAÇLAR VAR?
1 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı
İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Tur: Son 32 Turu
Saat: 19.00 (TSİ)
Yayın: TRT 1
Günün açılış maçında İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Favori gösterilen İngilizler, çeyrek finale yükselmek isterken Afrika temsilcisi ise sürpriz peşinde olacak.
Belçika - Senegal
Tur: Son 32 Turu
Saat: 23.00 (TSİ)
Yayın: TRT 1
Son yılların güçlü ekiplerinden Belçika, fizik gücü ve atletizmiyle dikkat çeken Senegal karşısında tur arayacak. Mücadelenin günün en çekişmeli karşılaşmalarından biri olması bekleniyor.
2 TEMMUZ PERŞEMBE SABAHI
ABD - Bosna Hersek
Tur: Son 32 Turu
Saat: 03.00 (2 Temmuz TSİ)
Yayın: TRT 1
Ev sahibi ABD, taraftarı önünde Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen iki ekip de son 16 bileti için sahaya çıkacak.