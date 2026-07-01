Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam dev turnuvada iki kritik karşılaşma futbol severleri bekliyor. İşte 1 Temmuz Çarşamba Dünya Kupası günün maç programı…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ MAÇLAR VAR?

1 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Tur: Son 32 Turu

Saat: 19.00 (TSİ)

Yayın: TRT 1

Günün açılış maçında İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Favori gösterilen İngilizler, çeyrek finale yükselmek isterken Afrika temsilcisi ise sürpriz peşinde olacak.

Belçika - Senegal

Tur: Son 32 Turu

Saat: 23.00 (TSİ)

Yayın: TRT 1

Son yılların güçlü ekiplerinden Belçika, fizik gücü ve atletizmiyle dikkat çeken Senegal karşısında tur arayacak. Mücadelenin günün en çekişmeli karşılaşmalarından biri olması bekleniyor.

2 TEMMUZ PERŞEMBE SABAHI

ABD - Bosna Hersek

Tur: Son 32 Turu

Saat: 03.00 (2 Temmuz TSİ)

Yayın: TRT 1

Ev sahibi ABD, taraftarı önünde Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası'nda yoluna devam etmek isteyen iki ekip de son 16 bileti için sahaya çıkacak.

2026 DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI







