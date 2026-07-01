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2026 Dünya Kupası’na damga vurdular: Hiç gol yemeden son 16 turuna yükseldiler!

2026 Dünya Kupası’na damga vurdular: Hiç gol yemeden son 16 turuna yükseldiler!

07:481/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, kendi seyircisi önünde çıktığı kritik mücadelede Ekvador’u 2-0’lık net bir skorla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Meksika futbolu adına adeta rekorların kırıldığı tarihi gecede Ekvador turnuvaya hüzünlü bir şekilde veda ederken, uzatma dakikalarında yaşanan VAR sansürü ve kırmızı kart maça damga vurdu. Meksika - Ekvador maç özeti haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador’u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. 


Meksika’ya turu getiren golleri 22. dakikada Julian Quinones ve 31. dakikada Raul Jimenez kaydetti.


Ekvador'da Pedro Hincapie, tartışma sırasında ağzını kapattığı için karşılaşmanın 90+5. dakikasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.


Quinones, bu karşılaşmada gol katkısını 4’e çıkararak, Luis Hernandez’in 1998 Dünya Kupası’nda Meksika adına sergilediği performansa ortak oldu. 


ALVARADO TARİHE GEÇTİ


Roberto Alvarado da turnuvadaki üçüncü asistini yaparak Meksika futbolu adına dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Alvarado, 1966’dan bu yana Dünya Kupası’nda Meksika formasıyla en fazla asist yapan oyuncu konumuna yükseldi.


Meksika ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir maçın devre arasına iki veya daha fazla farklı üstünlükle girdi.


RAKİP İNGİLTERE YA DA DEMOKRATİK KONGO 



Bu sonuçla Meksika, son 16 turunda İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.


MEKSİKA - EKVADOR MAÇ ÖZETİ

Meksika - Ekvador maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


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