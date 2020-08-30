Burak Yılmaz 11'de başladığı ilk maçta asist yaptı

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille'de 11 çıktığı ilk maçta asist yaptı. Reims ile oynanan maçta takımının golünü atan Bamba'ya asist yapan 35 yaşındaki futbolcu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Mücadeleye tek forvet olarak başlayan Burak, 32. dakikada savunma oyuncularının markajından kurtularak ceza sahası dışında topla buluştu. Bu sırada sol kanattan gelen Bamba'yı gören tecrübeli futbolcu pasını çıkarttı ve 24 yaşındaki kanat oyuncusuna şutluk bir pozisyon oluşturdu. Bamba düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

Burak Yılmaz'ın ilk 11'de çıktığı ilk maçta gole katkı sunması sosyal medyada beğeni ve takdir mesajlarının atılmasına neden oldu.

Hatırlanacağı üzere Burak Yılmaz, Beşiktaş ile karşılıklı anlaşmış ve kontratını feshetmişti. Tecrübeli futbolcu Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un teklifini kabul etmiş ve Zeki Çelik ile Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille'e imza atmıştı.