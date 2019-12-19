Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaştı.
Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşıldığı duyuruldu.
Açıklamada, imza töreninin yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.
🚨Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 (yarın) Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılacaktır.#YenidenZirveye 💪🐊
🚨Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 (yarın) Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde yapılacaktır.#YenidenZirveye 💪🐊— Bursaspor (@BursasporSk) 19 Aralık 2019
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