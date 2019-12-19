PTT 1.LİG

Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi başlıyor

Bursaspor teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Yeşil- beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşmış bulunmaktayız. İmza töreni 20.12.2019 Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’mizde yapılacaktır” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Üzülmez

İbrahim Üzülmez

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada, imza töreninin yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cristiano Ronaldo Sampdoria'ya attığı olağanü...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.