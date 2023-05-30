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CANLI | Ankaragücü-Galatasaray

Süper Lig'in 36.haftasında lider Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Ankaragücü-Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

16:38 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Ankaragücü-Galatasaray

Ankaragücü-Galatasaray

Süper Lig'in 36.haftasında lider Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip Ankaragücü'nü maçını kazanırsa Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Atakan, Kitsiou, Djokanovic, Diack, Hanousek, Emre Kılınç, Beridze, Sowe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi




#Süper Lig
#MKE Ankaragücü
#Galatasaray
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