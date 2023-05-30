Fenerbahçe'de isyan: Kadıköy'de istifa sesleri

Fenerbahçe tribünleri Ali Koç'u protesto etti.
Ligin 36. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 2. dakikada Enner Valencia ve 90+4'te Miha Zajc kaydetti.
Gol sayısını 29’a yükselten Ekvadorlu futbolcu Valencia, Alex de Souza'yı geçerek sarı-lacivertli formayla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden yabancı oyuncu unvanının sahibi oldu.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 77'ye yükseltti. Antalyaspor 38 puanda kaldı.
Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe ise ikinci sırada kaldı.
Antalyaspor maçında başkan Ali Koç ve yönetimi protesto edildi. Sarı-lacivertli tribünler, "Söylesene başkan; ne oldu sözlerin, koskoca Fener'i ne hale getirdin" tezahüratlarıyla yönetimi istifaya çağırdı.