Süper Lig'in 36.haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Mücadeleyi 4-1 kazanan Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'ın gollerini 7 ve 39.dakikalarda Icardi,73.dakikada Barış Alper Yılmaz ile 78.dakikada Sergio Oliveira attı. Ev sahibi ekip golünü ise 16.dakikada Milson kaydetti. Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 82 yaparak şampiyonluğa ulaştı. Ankaragücü ise 39 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ederken, Ankaragücü ise Kayserispor deplasmanına gidecek.