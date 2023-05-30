Ankaragücü-Galatasaray
Süper Lig'in 36.haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Mücadeleyi 4-1 kazanan Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'ın gollerini 7 ve 39.dakikalarda Icardi,73.dakikada Barış Alper Yılmaz ile 78.dakikada Sergio Oliveira attı. Ev sahibi ekip golünü ise 16.dakikada Milson kaydetti. Alınan bu sonuçla Galatasaray puanını 82 yaparak şampiyonluğa ulaştı. Ankaragücü ise 39 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk ederken, Ankaragücü ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
Ankaragücü-Galatasaray maç özeti
7. dakikada Rashica’nın sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortada Icardi, kale önünde tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
10. dakikada Kerem’in sağ taraftan açtığı ortaya iyi yükselen Icardi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla soldan dışarıya çıktı.
15. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Zahid’in vuruşunda kaleci Muslera gole izin vermedi.
16. dakikada Taylan’ın ceza sahası yayı önünden verdiği ara pasta topla buluşan Milson, sağ köşeye yaptığı vuruşla fileleri sarstı 1-1
18. dakikada kaleci Gökhan’dan seken topa bekletmeden vuran Rashica’nın şutunda Gökhan, hızlıca kalesindeki yerini alıp gole izin vermedi.
26. dakikada ceza sahası yayı dışı ilk metrelerinde kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oliveira’nın sert şutunu kaleci Gökhan güçlükle kontrol etti.
31. dakikada sol kanatta topu alan Sowe’nin ceza sahası önüne kadar ilerleyip sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
39. dakikada Kerem’in ceza sahası dışı sol çaprazının ilk metrelerinden içeriye gönderdiği ortaya yükselen Icardi, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-2
44. dakikada Taylan’ın pasında topla buluşan Zahid’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.