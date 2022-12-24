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CANLI | Kasımpaşa-Sivasspor

Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'e 15. hafta ile dönüş yapılıyor. Bugün saat 16.00'da başlayacak mücadelede Kasımpaşa evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Kasımpaşa-Sivasspor maçı canlı izle, kaç kaç?
Sivasspor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, Şubat 2014'ten bu yana kırmızı-beyazlıları üst üste 2 kez mağlup edemiyor.

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk ediyor. Bu maç BeINSPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Cemil Tunç ile Furkan Ürün ise yardımcılıklarını yapacak. Maçın VAR Hakemi Bülent Birincioğlu, AVAR Hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.

Kasımpaşa-Sivasspor maçının 11'leri belli oldu

  • Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Graovac, Hadergjonaj, Petretta, Tırpan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Mortadha, Koita
  • Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Camara, Robin, Uğur, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Yatabare

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