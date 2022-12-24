CANLI | Kasımpaşa-Sivasspor

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk ediyor. Bu maç BeINSPORTS 2'den canlı yayınlanacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Cemil Tunç ile Furkan Ürün ise yardımcılıklarını yapacak. Maçın VAR Hakemi Bülent Birincioğlu, AVAR Hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.
Kasımpaşa-Sivasspor maçının 11'leri belli oldu
- Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Graovac, Hadergjonaj, Petretta, Tırpan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Mortadha, Koita
- Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Camara, Robin, Uğur, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Yatabare