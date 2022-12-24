ÖZET | Kasımpaşa-Sivasspor: 1-2

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Bakan Akar'dan Suriye harekatına ilişkin açıklama: Çalışmalarımız aralıksız sürüyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası kara harekatıyla ilgili, "Sahadaki ve masadaki çalışmalar var. Bunlar aralıksız sürüyor" dedi. Yunanistan'ın karasularını genişletmeye çalıştığına yönelik Yunan basınında çıkan haberlere ilişkin değerlendirmede bulunan Akar, "6 milden yukarı çıkarılması kabul edilemez. bin 800 kilometreden fazla kıyısı olan bir Türkiye'den bahsediyorsun ve Türkiye uluslararası sulara sizden izin alarak çıkacak. Bunu hangi akıl kabul eder? Karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil. Dünyada böyle bir örnek yok. Bu konuda maalesef anlaşmaya sabotaj var. Birileri sabote ediyor" diye konuştu.