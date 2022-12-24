Spor ÖZET | Kasımpaşa-Sivasspor 1-2
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Kasımpaşa-Sivasspor: 1-2

Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'e 15. hafta ile dönüş yapıldı. Saat 16.00'da başlayan maçta Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu maçın özetine ve gollerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Kasımpaşa-Sivasspor: 1-2 maç özeti golleri izle
Gradel bu sezon 24 maçta 6 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta Sivasspor, ev sahibini 2-1 mağlup etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta 14. dakikada Dia Saba'nın golüyle 1-0 öne geçen Sivas'a, Kasımpaşa ilk yarı bitmeden Ben Ouanes ile 39. dakikada cevap verdi.

İkinci yarı Kasımpaşa'nın üstün götürdüğü maçta 57. dakikada oyuna giren Gradel, 66. dakikada galibiyeti getiren golü attı.

  • Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 14 yaparken Kasımpaşa 15 puanda kaldı. Sivasspor hafta içi Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise İstanbulspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa-Sivasspor maç özeti izle

Kasımpaşa-Sivasspor maç özetini izlemek için tıklayınız...

CANLI | Trabzonspor-Fenerbahçe
SPOR
CANLI | Trabzonspor-Fenerbahçe

Hataysporlu Bertuğ Yıldırım'dan muhteşem gol
SPOR
Hataysporlu Bertuğ Yıldırım'dan muhteşem gol

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: "3 puan silme cezasına itiraz ettik"
SPOR
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: "3 puan silme cezasına itiraz ettik"

Trabzonspor-Fenerbahçe

Trabzonspor-Fenerbahçe

​​Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Cumhuriyet göndermesi

"Cumhuriyet" göndermesi

​Trabzonspor tribünlerinin derbi koreografisi konuşuluyor.
Bir puanbizim için iyi

'Bir puan
bizim için iyi'

​Hakan Keleş, Hatayspor deplasmanındaki beraberliği değerlendirdi.
Eşitlik bozulmadı

Eşitlik bozulmadı

​Hatayspor ile Giresunspor berabere kaldı.
Yerli Haaland'dan <br>muhteşem gol

Yerli Haaland'dan
muhteşem gol

​Fenerbahçe ve Galatasaray transfer etmek istiyor.
Kamp kadrosu belli oldu

Kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
'Camialar yok olmasın'

'Camialar yok olmasın'

​Denizlispor, 3 puan silme cezasına itiraz etti.
Çift forvet oynayacaklar

Çift forvet oynayacaklar

​Şenol Güneş, Cenk ve Weghorst'u artık ileri uçta beraber oynatacak.
Rusya futbolu<br>Asya'yı istiyor

Rusya futbolu
Asya'yı istiyor

​Rusya, Asya Futbol Federasyonu'na geçmek için görüşmelere başladı.
Son yenilgisi <br>663 gün önce

Son yenilgisi
663 gün önce

​Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor.
Yollar ayrılıyor

Yollar ayrılıyor

​Galatasaray'da Haris Seferovic'i gözden çıkardı.
3 puanı silindi

3 puanı silindi

​​TFF, Kayserispor'a verilen cezayı açıkladı
Rahat kazandı

Rahat kazandı

​Başakşehir deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.