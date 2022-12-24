ÖZET | Kasımpaşa-Sivasspor: 1-2

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen maçta Sivasspor, ev sahibini 2-1 mağlup etti.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta 14. dakikada Dia Saba'nın golüyle 1-0 öne geçen Sivas'a, Kasımpaşa ilk yarı bitmeden Ben Ouanes ile 39. dakikada cevap verdi.
İkinci yarı Kasımpaşa'nın üstün götürdüğü maçta 57. dakikada oyuna giren Gradel, 66. dakikada galibiyeti getiren golü attı.
- Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 14 yaparken Kasımpaşa 15 puanda kaldı. Sivasspor hafta içi Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa ise İstanbulspor'a konuk olacak.
Kasımpaşa-Sivasspor maç özeti izle
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