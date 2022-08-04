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Breidablik-Başakşehir (CANLI)

Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda'nın Breidablik takımına konuk oluyor. Mücadele Kopavogsvöllur Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve önemli detaylarını anbean haberimizden takip edebilirsiniz

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Breidablik Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehirin muhtemel ilk 11i
Başakşehir, Breidablik'e konuk oluyor

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'a konuk oluyor. Kopavogsvöllur Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21:45'te başlayacak. Müsabakayı Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Petri Viljanen yönetecek.

Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı eleyerek bir üst tura yükselen temsilcimiz Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünde başarıyla sürdürdüğü Avrupa macerasını daha da iyi noktalara getirebilmek ve tur için avantajı kapmak için sahaya çıkacak.

Breidablik-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Breidablik-Başakşehir maçı, saat 21:45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rövanş ne zaman?

Başakşehir, Breidablik maçının rövanşını 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak. Temsilcimiz, Breidablik'i elemesi halinde ise play-off turunda Lilleström (Norveç)-Royal Antwerp (Belçika) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.

Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu

Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik karşısında sahaya ideale yakın ilk 11'le çıkacak. Temsilcimizin sahada mücadele verecek muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Biglia, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Chouiar, Okaka.

Breidablik'in ilk 11'i:

Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thorhallsson.

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