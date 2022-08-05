İstanbulspor - Trabzonspor | CANLI

Yeni sezonunun ilk maçında son şampiyon Trabzonspor'la ligin yeni temsilcilerinden İstanbulspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

İstanbulspor rakibiyle oynadığı son 7 lig karşılaşmasından galibiyet çıkaramazken, Trabzonspor'un, rakibine konuk olduğu son 3 maçtan galibiyetle dönmesi öne çıkan notlar arasında. Karadeniz temsilcisi, Süper Lig tarihinde "son şampiyon" unvanıyla girdiği altı sezonda da oynadığı açılış haftası maçını kaybetmedi.

İstanbulspor'un muhtemel 11'i;

David, Oğuzhan, Mehmet, Okan, Duhan, Ali Yaşar, Topalli, Ethami, Melih, Ferhat, İbrahim

Trabzonspor'un muhtemel 11'i;