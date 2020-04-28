SERİE A

Cavani Serie A yolunda

İtalya’nın önde gelen ekiplerinden Inter, Paris Saint-Germain’le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Urguaylı forvet Edinson Cavani’yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi İHA
Cavani'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Cavani'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fotoğraf: BENOIT TESSIER / Reuters

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi bitecek olan Cavani için nabız yoklamaya başlayan İtalyan temsilcisinin önümüzdeki günlerde bu oyuncuya teklifte bulunması bekleniyor. Paris Saint-Germain’de yıllık 12,5 milyon euro alan yıldız forvet için kesenin ağzını açmayı planlayan Inter, bonservis bedeli ödemeyecek olmasından dolayı oyuncuyu ikna edeceğini düşünüyor.

Ancak Inter’in teklif yapmaya hazırlandığı bu dönemde Paris Saint-Germain yönetimi, Uruguaylı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Bu sezon yaşadığı sakatlık sonrasında kadroya Icardi’nin katılmasıyla ilk 11’den uzak kalan Cavani’nin kararı, gelecek olan tekliflerle şekillenecek.

Şimdiye kadar Paris Saint-Germain formasıyla 301 maça çıkan Cavani, 200 gol atmayı başardı.

Cavani, Bale ve Vidal aynı takıma transfer olabilir
Cavani, Bale ve Vidal aynı takıma transfer olabilir

Barcelona ile bir yıllık sözleşmesi kalan Vidal’ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, bu transferde Inter ile rekabete girdi. Barcelona’nın da Şilili yıldız için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.Siyah-beyazlılarda hedefteki ikinci isim ise Bale oldu. Her transfer döneminde Real Madrid’den ayrılacağı haberleri çıkan Galli yıldız için, önemli bir teklif yapılması planlanıyor. Newcastle ile ismi anılan diğer bir yıldız ise PSG’nin Uruguaylı golcüsü Cavani. Fransız ekibiyle bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cavani’nin de takıma dahil edilmesi için çalışmalar yapılması bekleniyor.Teknik direktörlük için iki adayÖte yandan, İngiliz ekibinde gelecek sezon teknik direktör değişikliğine de gidileceği öğrenildi. Siyah- beyazlılarda gündeme gelen isimler ise şu anda takım çalıştırmayan Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri. İki isimden birinin gelecek yıl Steve Bruce’nin yerine göreve getirileceği belirtildi.

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