SÜPER LİG

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın son dakikada yaptığı hata damga vurdu. Çok iyi bir maç çıkartan milli kaleci son dakikada yaptığı hatalı çıkış sebebiyle kalesinde golü gördü. Akkan, mücadele sonunda büyük üzüntü yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatay deplasmanında yaptığı kurtarışlarla takımını sürekli maçta tutmayı başaran Gökhan Akkan, son dakikada yaptığı kritik hata sonrasında kalesinde golü gördü ve mücadele 2-2 sona erdi. Akkan, büyük üzüntü yaşadı.

Hatay deplasmanında yaptığı kurtarışlarla takımını sürekli maçta tutmayı başaran Gökhan Akkan, son dakikada yaptığı kritik hata sonrasında kalesinde golü gördü ve mücadele 2-2 sona erdi. Akkan, büyük üzüntü yaşadı.

A Milli Takım havuzunda yer alan kalecilerden biri olan Gökhan Akkan, Hatayspor-Çaykur Rizespor mücadelesinde önemli kurtartışlara imza atarken son dakikada yaptığı hata nedeniyle talihsiz bir gol yedi.

2-2 biten mücadelenin sonunda Akkan büyük üzüntü yaşadı. Milli kalecinin soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenilirken takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği belirtildi.

Tomas'ın da maç sonunda yanına giderek moral vermeye çalıştığı milli kalecinin takım arkadaşlarından özür dilediği belirtildi.

Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.

Gökhan Akkan'dan inanılmaz hata: Rizespor uzatmalarda yıkıldı
Gökhan Akkan'dan inanılmaz hata: Rizespor uzatmalarda yıkıldı

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Rizespor'un gollerini 12. dakikada kendi kalesine Mame Diouf ve 64. dakikada Fernando Boldrin kaydetti.Boldrin'den muhteşem golOldukça zor bir açıdan kullandığı frikikten fileleri havalandıran Boldrin'in golü büyük beğeni topladı.Hatayspor 90+7'de puanı kurtardıEv sahibi ekibin golleri, 35. dakikada Rayane Aabid ve 90+7. dakikada Boupendza'dan geldi.Gökhan Akkan'dan büyük hataHatay deplasmanında yaptığı kurtarışlarla takımını sürekli maçta tutmayı başaran Gökhan Akkan, son dakikada kafayla topu uzaklaştırmak isterken yaptığı kritik hata sonrasında kalesinde golü gördü. Milli kaleci pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşadı.2-2 berabere biten maçın ardından Rizespor ve Hatayspor puanlarını 12'ye yükseltti.

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