Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan gözyaşlarına hakim olamadı

A Milli Takım havuzunda yer alan kalecilerden biri olan Gökhan Akkan, Hatayspor-Çaykur Rizespor mücadelesinde önemli kurtartışlara imza atarken son dakikada yaptığı hata nedeniyle talihsiz bir gol yedi.

2-2 biten mücadelenin sonunda Akkan büyük üzüntü yaşadı. Milli kalecinin soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadığı öğrenilirken takım arkadaşları tarafından sakinleştirildiği belirtildi.

Tomas'ın da maç sonunda yanına giderek moral vermeye çalıştığı milli kalecinin takım arkadaşlarından özür dilediği belirtildi.