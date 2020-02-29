Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve Trabzonspor'a 5-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında Rizespor Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa ettiğini açıkladı.

Hasan Kartal yaptığı açıklamada, "Hocamızın kendi kararıdır. Aldığımız kötü sonuçlar sonrası ne yazık ki bu kararı verip istifasını sundu. Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık, hocamız kendi ayrılmak istedi. Belli mi olur bir gün tekrar döner belki." ifadelerini kullandı.

"Duran toplar kırılma anıydı"

Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, "65. dakikaya kadar her şey bizim kontrolümüzdeydi. Planladığımız gibi öne de geçtik. İyi mücadele ettik, iyi pas yaptık, oyunda sakin kaldık. İkinci yarı 55. dakikada Skoda’nın pozisyonu gol olsa, ikinci golü bulsak maçı koparıp kazanabilirdik. Daha sonra Umar’ın sakatlığı oldu. Mecburi değişiklik oldu. Yediğimiz golleri bu değişikliğe de bağlamıyorum. İki tane korner, duran top, bir penaltı. Takım birden biri demoralize oldu. Duran toplar oyunun kırılma anıydı. Taraftarın verdiği sinerji ile Trabzonspor oyunu risk ederek üzerimize geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti. pic.twitter.com/wPhJ2uanWx — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 29, 2020



