Çaykur Rizesporlu Selim Ay Beşiktaşlı Josef de Souza'ya isyan etti Çaykur Rizesporlu futbolcu Selim Ay, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın kendileri hakkında prim aldıklarını iddia etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ay, Josef'in özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi 02 Mayıs 2021, 15:23 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2021, 16:00 Yeni Şafak