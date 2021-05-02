Çaykur Rizesporlu Selim Ay Beşiktaşlı Josef de Souza'ya isyan etti

Çaykur Rizespor'un tecrübeli futbolcusu Selim Ay, Denizlispor maçı öncesinde Beşiktaşlı Josef de Souza'nın kendileri hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Ay, Beşiktaş maçı özelinde prim aldıklarını iddia eden Josef de Souza'ya tepki gösterirken şunları söyledi;
- "Geçen hafta çok sinirlendim. Josef’in açıklamalarına çok kızdım, üzüldüm. Biz namusumuzla, evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Hata yapınca; Beşiktaşlı oluyorsun. Çizgiden çıkarınca; Galatasaraylı oluyorsun. Josef algıdan etkilenip böyle bir şey söylemiş olabilir. Saha içerisinde saygı duyduğum, tebrik ettiğim bir arkadaşımız Josef. Bazı insanlar iktidarını sürdürmek için fütursuzca iftiralar atıyor. Futbolcu arkadaşımın böyle bir şey yapması; beni ve Rizespor camiasını üzmüş durumda. Bize ve Rizespor camiasına bir özür borçlu olduğunu düşünüyorum. Avrupa’ya hangisi giderse; biz onu destekleriz. Bizim için kimin şampiyon olduğu önemli değil. Sıralama önemli değil. İçim rahat etmedi. Bir özür borçlu olduğunu söylemek istiyorum."