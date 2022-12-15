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Chelsea Dembele'den vazgeçmiyor

Geçtiğimiz sezon başı Barcelona ile sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatan Fransız kanat Ousmane Dembele için Chelsea tekrardan hamle yapacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Chelsea Ousmane Dembeleyi istiyor!
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa milli takımıyla birlikte bulunan Dembele, şu ana kadar 6 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

Fransa milli takımıyla Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunan Ousmane Dembele'nin kariyeri şekillenmeye başlıyor.

Dortmund'ta yaptığı çıkışın ardından 140 milyon euro karşılığında büyük umutlarla Barcelona'ya transfer edilen Dembele'nin İspanyol kulübünde yaşadığı sakatlıklarla istikrar sağlayamamıştı.

Chelsea kancası

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dembele'nin durumunu araştıran Chelsea, oyuncunun Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesini uzatması sonrası geri adım atmıştı.

Teknik Direktör Javi Hernandez, Dembele için henüz net bir tasarrufta bulunmamış da olsa oyuncu şu an için Barcelona'da kalacak gibi görünüyor.

50 milyon euro çıkış maddesi

Chelsea, Dembele'nin peşine düştü fakat Fransa ile finale yükselen 25 yaşındaki kanat için Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü, sözleşmesinde yer alan 50 milyon euro serbest kalma maddesini araştırıp hesap yapıyor.

  • Londra ekibi Dembele'yi çok istiyorsa şüphesiz elini çabuk tutmalı ve hem Barcelona hem oyuncu tarafıyla anlaşmalı.

Dembele'nin kısaca kariyeri

Rennes altyapısından çıkan Ousmane Dembele, henüz 15/16 sezonunda 18 yaşındayken Rennes A takımı formasını giydi.
Rennes altyapısından çıkan Ousmane Dembele, henüz 15/16 sezonunda 18 yaşındayken Rennes A takımı formasını giydi.

Çok geçmeden bir sezon sonra 19 yaşında 35 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund forması giyen Dembele, Alman ekibinde çıktığı 50 maçta 10 gol 22 asistlik performansın yanı sıra oyunuyla da birçok kulübün ilgi odağı haline gelmişti.
Çok geçmeden bir sezon sonra 19 yaşında 35 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund forması giyen Dembele, Alman ekibinde çıktığı 50 maçta 10 gol 22 asistlik performansın yanı sıra oyunuyla da birçok kulübün ilgi odağı haline gelmişti.

Basamakları hızla tırmanan Fransız kanat, bir sezon sonra da 140 milyon euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu.
Basamakları hızla tırmanan Fransız kanat, bir sezon sonra da 140 milyon euro karşılığında Barcelona'nın yolunu tuttu.

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