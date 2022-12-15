Chelsea Dembele'den vazgeçmiyor

Fransa milli takımıyla Katar'daki Dünya Kupası'nda bulunan Ousmane Dembele'nin kariyeri şekillenmeye başlıyor.
Dortmund'ta yaptığı çıkışın ardından 140 milyon euro karşılığında büyük umutlarla Barcelona'ya transfer edilen Dembele'nin İspanyol kulübünde yaşadığı sakatlıklarla istikrar sağlayamamıştı.
Chelsea kancası
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Dembele'nin durumunu araştıran Chelsea, oyuncunun Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesini uzatması sonrası geri adım atmıştı.
✍Barcelona, Ousmane Dembele'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
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2024'pic.twitter.com/GFcLRp7dox
✍Barcelona, Ousmane Dembele'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Teknik Direktör Javi Hernandez, Dembele için henüz net bir tasarrufta bulunmamış da olsa oyuncu şu an için Barcelona'da kalacak gibi görünüyor.
50 milyon euro çıkış maddesi
Chelsea, Dembele'nin peşine düştü fakat Fransa ile finale yükselen 25 yaşındaki kanat için Avrupa'nın önde gelen birçok kulübü, sözleşmesinde yer alan 50 milyon euro serbest kalma maddesini araştırıp hesap yapıyor.
- Londra ekibi Dembele'yi çok istiyorsa şüphesiz elini çabuk tutmalı ve hem Barcelona hem oyuncu tarafıyla anlaşmalı.
Dembele'nin kısaca kariyeri