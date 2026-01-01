Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi

Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi

16:331/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Teknik direktör Enzo Maresca
Teknik direktör Enzo Maresca

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, İtalyan teknik adam Enzo Maresca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca ile yollar ayrıldı.


İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma da dahil olmak üzere dört farklı turnuvada henüz oynanmamış önemli hedefler varken Enzo ve kulüp, bir değişikliğin takımı tekrar rayına oturtmak için en iyi şansa sahip kılacağına inanıyor. Enzo'ya gelecekte başarılar dileriz." denildi.


Chelsea, 45 yaşındaki İtalyan teknik adamın yönetiminde bu sezon Premier Lig'de 19 maçın ardından 30 puanla 5. sırada yer alırken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 10 puanla 13. sırada bulunuyor.


Geçen sezon Maresca yönetiminde UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan İngiliz ekibi, temmuz ayında da 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.







#Chelsea
#Enzo Maresca
#İngiltere Premier Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kurasına katılacaklar listesi: başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler nereden öğrenilir?