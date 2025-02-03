Cher Ndour'un ayrılığı resmileşti

Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour’un sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Sezon başında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadroya dahil edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour’un sözleşmesinin feshedildiği TFF’ye bildirildi.
Senegal asıllı İtalyan orta saha, 12’si Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 müsabakada siyah-beyazlı formayı giyerken, bu süreçte 1 gol atıp 2 de asist katkısı sağladı.