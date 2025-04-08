Collina resmen açıkladı: Kaleci ve hakemler için yenilikler devreye giriyor

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina,

"Hakemin ne gördüğünü görme olanağına sahip olmak, hakemin çağrıyı nasıl yaptığını değerlendirmek için daha önce hiç sunulmamış bir perspektiften, bir görüş açısından alınan görüntülerin seyircilere yeni bir deneyim sunma bakımından iyi bir şans olduğunu düşünüyoruz.