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Collina resmen açıkladı: Kaleci ve hakemler için yenilikler devreye giriyor

Collina resmen açıkladı: Kaleci ve hakemler için yenilikler devreye giriyor

17:188/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
AA
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FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina
FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina

IFAB, FIFA Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunda kalecilerin zaman geçirmesini önlemek için tasarlanmış yeni kuralı uygulayacak öte yandan hakemler vücut kameraları kullanacak. FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina detayları açıkladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na hakemleri hazırlamak amacıyla farklı zamanlarda Zürih, Dubai ve Buenos Aires'te seminerler düzenlendi.


Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) 1 Mart 2025'te onayladığı oyun kurallarındaki değişikliklerin ardından, FIFA Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunda, kalecilerin zaman geçirmesini önlemek için tasarlanmış yeni kural uygulanacak.


Bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek. Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.


Öte yandan, organizasyonda yer alacak hakemler, vücut kameraları kullanacak.


FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina,
"Hakemin ne gördüğünü görme olanağına sahip olmak, hakemin çağrıyı nasıl yaptığını değerlendirmek için daha önce hiç sunulmamış bir perspektiften, bir görüş açısından alınan görüntülerin seyircilere yeni bir deneyim sunma bakımından iyi bir şans olduğunu düşünüyoruz.
ifadelerini kullandı.






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