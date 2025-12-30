Yeni Şafak
Çorum FK Ahmed Ildız ile anlaştı

20:1630/12/2025, Salı
IHA
Ahmed Ildız
Ahmed Ildız

Çorum FK, Göztepe’de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe’nin 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Çorum FK’den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmed Ildız ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ahmed’e aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Ahmed Ildız, bu sezon Göztepe’de 8 maçta forma şansı bulabildi.

