Coşku getirdiler ​

Türkiye’yi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden sporculardan bir bölümü yurda döndü. Japonya’nın başkenti Tokyo’dan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen kafile için coşkulu bir karşılama düzenlendi. Çok sayıda federasyon yetkilisi, genç sporcular ile ailelerin katıldığı karşılamada duygu dolu anlar yaşandı. Boksta kadınlar 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, kendilerini destekleyen herkese teşekkür ederek “Takım olarak çok büyük bir başarı elde ettik. Kadın boksunda vize alamayan bir kadın takımından gümüş madalyaya üzülen bir takım haline geldik. Bu çok önemli büyük bir başarı. Kazanılmamış madalya sayısını kazandık. Bizden sonra gelecek kardeşlerimizin de yolunu açtık. 2024 Paris için de çok büyük umut oldu. Artık benim tek hedefim bundan sonraki Avrupa, dünya ve olimpiyatta bu madalyanın rengini altına çevirmek” diye konuştu.

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Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar ise “İlk Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu oldum ve her zaman hedefimin olimpiyatlar olduğunu söyledim. Elimden geldiğince de sözümü tutmaya çalıştım. Hedefim her zaman altın madalyaydı ama bronz madalya benim için çok büyük bir başarı çünkü bu madalya da tarihte bir ilk ve ben ilklerin kadını olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

GENEL ANLAMDA BAŞARILIYIM

Güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalya alan Taha Akgül ise yenebileceği bir sporcuya yenildiği için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kariyerinde 2. olimpiyat madalyasına uzanan milli sporcu, güreş adına 3 bronz madalya aldıklarını ancak karşılaşmalardan önce altın madalyaya aday sporcular olduklarını hatırlatan Taha, “Bir sakatlık geçirdim ve 2020’nin başında ameliyat oldum. Pandemi araya girdi. Hiçbir müsabakaya giremedim. Sadece Avrupa şampiyonası ve olimpiyat, yurt içinde hiçbir müsabaka yok. Şükrediyorum, 2. olimpiyat madalyam oldu. Genel anlamda baktığımızda Avrupa şampiyonluğu ve gelen olimpiyat 3’üncülüğü hem sakatlık hem de pandemiden sonra bana göre başarılı gözüküyor” diye konuştu.

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İNSANLARIMIZI GURURLANDIRDIK