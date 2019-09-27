Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes’in
TBL

Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes’in

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 79-74 mağlup ederek 12. kez kupayı müzesine götürdü. Lacivert-beyazlı takıma kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Adalet Bakanı Gül ve TBF Başkanı Türkoğlu verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kupa Anadolu Efes'in

Kupa Anadolu Efes'in

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe Beko’yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı. Dengeli başlayan maçın ilk periyodunu Fenerbahçe Beko, 20-19 önde geçti. İkinci periyoda top kayıplarıyla başlayan rakibi karşısında Anadolu Efes, hızlı hücumlarla sayı üretti ve devreye 39-37 üstün gitti. İkinci yarıda farkı açan lacivert-beyazlılar, skoru 62-46’ya getirirken, Fenerbahçe Beko farkı azaltsa da final çeyreğine 64-52 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, maçtan 79-74 galip ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı en çok müzesine götüren takım konumundaki Anadolu Efes, 12. kez mutlu sona ulaştı. 6’da 6 üçlük isabetiyle birlikte toplam 22 sayı bulan Anadolu Efesli Krunoslav Simon maçın en değerli oyuncusu seçildi. Vasilije Micic 16 sayı-5 ribaunt-9 asist, Alec Peters 12 sayı-8 ribaunt4 asistle oynarken Bryant Dunston 15 sayı üretti. Fenerbahçe Beko’da Derrick Williams’ın 16, Nikola Kalinic’in 13 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. İki takım geçen yıl da Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaşmış ve Anadolu Efes maçı 65-62 kazanmıştı. Anadolu Efes’e şampiyonluk kupası ve madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Fenerbahçe Bekolu oyuncular ise madalyalarını Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den aldı.


  • Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
  • Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, geçen yıl olduğu gibi yeni sezona da kupayla başladıklarını söyledi. Ataman maç sonrası “Sezon başı olmasına rağmen takımımız iyi oynadı. Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. En son kupayla bırakmıştık haziran ayında ve yine kupayla başlıyoruz. İnşallah sezon, geçen sezon olduğu gibi iyi bir şekilde gelişir” açıklamasını yaptı. F.Bahçe Beko çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise “Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı. Tebrik ediyorum. Sezonun ne kadar zor geçeceğini bu maçta gördük” dedi.
  • Bakan Kasapoğlu Anadolu Efes’i kutladı
  • Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes’i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında “Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idari heyetini kutluyorum. F.Bahçe Beko’yu da sergilediği performanstan ötürü tebrik ediyorum. Basketbolumuzun lokomotifi konumundaki bu iki güzide kulübümüze, 2019-20 Basketbol Süper Ligi’nde ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inandığım Türk Hava Yolları Avrupa Ligi’nde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
  • Türkoğlu’ndan tebrik ve teşekkür
  • Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, iki takımı da kutladı. Türkoğlu, ayrıca “Bu değerli organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’e, Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül’e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ederim” dedi.

Yeniden ayağa kalkacağız
Yeniden ayağa kalkacağız

Süper Lig’in 6. haftasında Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da, takım kaptanı Jose Sosa, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş maçına özel çalışmayla hazırlandıklarını belirten Arjantinli futbolcu, “Gerçekten bizim için çok özel çalışma gerektiren bir hafta. Biz de özel bir çalışma ve özel konsantrasyonla bu maça hazırlanıyoruz. Bütün takım maça odaklanmış durumda. Bu maçta iyi bir oyunla iyi bir sonuç alabilirsek taraftarlarımızı mutlu edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bunu hak ediyorlar. Uzun süredir saha sonuçları beklediğimiz gibi değil. Başlangıçlar önemlidir ama önemli olan nasıl bitirdiğinizdir. Lig uzun bir maraton. Belki iyi başlayamadık ama daha oynayacağımız çok maç var. Bizim açımızdan da diğer takımlar için de uzun bir yol olacak. Kolay olmayacak. İyi başlayamadık ama yolun sonunda iyi bitirebiliriz. Bu bizim elimizde” dedi.BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNEMLİ Geçen yıl yakaladıkları çıkışın çalışma ve odaklanmalarıyla alakalı bir durum olduğunu kaydeden Jose Sosa, “Saha sonuçları gelince kazanmaya başlayınca çalışmanız daha kolay oluyor. Daha sakin bir kafayla daha sakin ortamda hazırlanmanız mümkün olabiliyor. Bu haftaki maç önemli ancak her şey demek değil. Saha içi sonuçları alabilirseniz tabi ki daha huzurlu olabilirsiniz. Bizim için önemli olan daha sakin kafayla çalışabilmek. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Her maç önemli ama biz maç maç bakıyoruz. Çünkü dediğim gibi lig gerçekten uzun bir maraton” diye konuştu.YOLA DEVAM EDECEĞİZHer zaman tekrar ayağa kalkıp devam etmeyi tercih eden taraf olduklarını söyleyen Arjantinli futbolcu, “Taraftarımıza teşekkür ederiz. Uzak deplasmanlardan geldiğimizde gecenin geç saatlerinde bile şehrimize geldiğimizde havalimanında bizi karşılayan, destek veren yüzlerce, binlerce insanı gördük. Saha sonuçları istediğimiz gibi gelmedi belki ama bizim önümüzde sadece iki yol var. Bunlara takılı kalmak ya da tekrar ayağa kalkıp devam etmek. Biz her zaman tekrar ayağa kalkıp devam etmeyi tercih eden taraf olduk ve yine öyle olacak. Çünkü kaybettiğiniz maçlardan sonra üzülebilirsiniz ama bir sonraki maça hazırlanmanız için mutlu olmanız ve moral motivasyon olarak hazır olmanız gerekiyor. Sadece önümüzdeki maçlara hazırlanmayı, insanlara iyi motivasyon ve moralle hazırlanmayı arkadaşlarımıza bizde öğütlüyoruz. Şu an takım içinde gayet iyi bir hava olduğunu söylemem gerekir” şeklinde konuştu. Sosa, yeni kontrat meselesi için ise, “Ben sadece işime odaklanmış biriyim. Sezon sonunda kontratımın bitmesi veya bitmemesi beni çok düşündürmüyor. Sezon sonunda bunlar değerlendirilir. İki taraf da mutluysa neden olmasın” ifadelerini kullandı. Derbilere Karaman damgası Süper Lig’de, üst üste gelen talihsiz sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasına çıkış maçı olarak bakıyor. Bordo-mavililerin en büyük kozlarından biri ise Teknik Direktör Ünal Karaman’ın, takımın başına geldiği günden beri İstanbul’un şampiyonluklar yaşamış üç büyüklerine karşı ortaya koyduğu başarılı performansla birlikte aldığı saha sonuçları. Trabzonspor, geçen sezon başında göreve getirdiği Karaman yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadığı 7 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalardan 3 galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında 12 puan toplarken, 9 puan kaybetti. Bordo-mavililer, Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul’un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Trabzonspor ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 yenilgi aldı.Barcelona'ya Griezmann transferinden dolayı ceza

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