Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes’in

Basketbolda 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe Beko’yu 79-74 yenen Anadolu Efes kazandı. Dengeli başlayan maçın ilk periyodunu Fenerbahçe Beko, 20-19 önde geçti. İkinci periyoda top kayıplarıyla başlayan rakibi karşısında Anadolu Efes, hızlı hücumlarla sayı üretti ve devreye 39-37 üstün gitti. İkinci yarıda farkı açan lacivert-beyazlılar, skoru 62-46’ya getirirken, Fenerbahçe Beko farkı azaltsa da final çeyreğine 64-52 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, maçtan 79-74 galip ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı en çok müzesine götüren takım konumundaki Anadolu Efes, 12. kez mutlu sona ulaştı. 6’da 6 üçlük isabetiyle birlikte toplam 22 sayı bulan Anadolu Efesli Krunoslav Simon maçın en değerli oyuncusu seçildi. Vasilije Micic 16 sayı-5 ribaunt-9 asist, Alec Peters 12 sayı-8 ribaunt4 asistle oynarken Bryant Dunston 15 sayı üretti. Fenerbahçe Beko’da Derrick Williams’ın 16, Nikola Kalinic’in 13 sayısı yenilgiyi engelleyemedi. İki takım geçen yıl da Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaşmış ve Anadolu Efes maçı 65-62 kazanmıştı. Anadolu Efes’e şampiyonluk kupası ve madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Fenerbahçe Bekolu oyuncular ise madalyalarını Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den aldı.





Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz



Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, geçen yıl olduğu gibi yeni sezona da kupayla başladıklarını söyledi. Ataman maç sonrası “Sezon başı olmasına rağmen takımımız iyi oynadı. Sezona geçen yıl olduğu gibi kupayla başlıyoruz. En son kupayla bırakmıştık haziran ayında ve yine kupayla başlıyoruz. İnşallah sezon, geçen sezon olduğu gibi iyi bir şekilde gelişir” açıklamasını yaptı. F.Bahçe Beko çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ise “Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı. Tebrik ediyorum. Sezonun ne kadar zor geçeceğini bu maçta gördük” dedi.

Bakan Kasapoğlu Anadolu Efes’i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes’i tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında “Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idari heyetini kutluyorum. F.Bahçe Beko’yu da sergilediği performanstan ötürü tebrik ediyorum. Basketbolumuzun lokomotifi konumundaki bu iki güzide kulübümüze, 2019-20 Basketbol Süper Ligi’nde ve ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine inandığım Türk Hava Yolları Avrupa Ligi’nde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu’ndan tebrik ve teşekkür

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, iki takımı da kutladı. Türkoğlu, ayrıca “Bu değerli organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’e, Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül’e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e teşekkür ederim” dedi.