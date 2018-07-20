Galatasaray bir yandan İsviçre’de yeni sezonun hazırlıklarını gerçekleştirirken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip stoper konusunda Jason Denayer’i kadrosuna katmak için mücadele ederken, bir yandan da alternatifler arıyor. Son olarak ise Arsenal’in genç defans oyuncusu Rob Holding scout ekibi tarafından teknik ekibe sunuldu. Teknik ekibin onay verdiği bu transfer için görüşmeler başladı. İngiliz futbolcu için Arsenal’e kiralık teklifi sunulacak.

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Arsenal’in 1995 doğumlu futbolcusu, 1.95 boyunda ve stoper mevkiinde görev yapıyor. Genç oyuncu geçen sezon 12’si Premier Lig olmak üzere 28 maçta görev yaptı ve 1 gol attı. İngiliz ekibi, stoper bölgesinde yeni transfer Sokratis Papastathopoulos ile birlikte Shkodran Mustafi, Laurent Koscielny ve Calum Chambers gibi isimlere sahip olduğu için Holding’i kiralamaya sıcak bakıyor. Bolton altyapısından yetişen genç oyuncu, 2016 yılında 3 milyon Euro karşılığında Arsenal’e gelmişti. Genç oyuncunun 7 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunuyor.

Sağ bekte sorun yok

Sarı-kırmızılı takımda, teknik ekibin en çok beğendiği bölge sağ bek bölgesi. Linnes ve Mariano’nun hem geçtiğimiz sezon, hem de kamptaki idmanlarda sergiledikleri performansı teknik ekibi mutlu ediyor. Linnes, son olarak PSV ile yapılan hazırlık karşılaşmasında attığı aşırtma gol ile gözlerin pasını sildi. Geçtiğimiz sezon Linnes ve Mariano bu bölgede rekabeti arttırmıştı. Mariano, 2 gol ve 6 asistle, Linnes ise 4 asistle ligi tamamlamıştı. Cim-Bom’un teknik ekibi, takımda görev alan herkesin sağ bekte yaşanan rekabeti örnek almasını istiyor.