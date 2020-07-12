SÜPER LİG

Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor muhtemel 11

Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda artık puan kaybına tahammülü olmayan Trabzonspor, Denizlispor'un konuğu olacak. Denizlispor, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor muhtemel 11, Denizlispor muhtemel 11 nasıl olacak? Ayrıca Denizlispor Trabzonspor canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi AA
Denizlispor-Trabzonspor

Denizlispor-Trabzonspor

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, 13 Temmuz Pazartesi günü Denizli'de yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

Denizli'deki maçlar

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Denizlispor, 2-1 kazanmıştı.

Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beINSports'tan naklen yayınlanacak.

Çimşir'in tek yenilgisi Yukatel Denizlispor karşısında

Ligde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Yukatel Denizlispor'a mağlup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile kupada rakibine kaybetti. Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, sadece Yukatel Denizlispor'a Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda mağlup oldu. Denizli'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-0'lık bordo-mavili takımın mağlubiyeti ile sona erdi. İlk maçta Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü nedeniyle uzatmaya giden karşılaşmanın penaltı atışları sonucunda bordo-mavililer, rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. Trabzonspor, bu sezon finale yükseldiği kupada oynadığı 8 maçta da tek yenilgisini Ege temsilcisi karşısında aldı.

Denizlispor'un kadrosunda eski Trabzonsporlu isimler

Yukatel Denizlispor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor. Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti. Rodallega, lig maçında 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydetmişti.

Yukatel Denizlispor muhtemel 11

  • Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega
  • Sakat: Lopes, Tolgahan
  • Cezalı: Yok

Trabzonspor muhtemel 11

  • Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth
  • Sakat: Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı
  • Cezalı: Campi
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