SÜPER LİG

Denizlispor'un yeni hocası belli oluyor: Prosinecki'nin yerine 4 aday

Robert Prosinecki ile yollarını ayıran Denizlispor'da yönetim, teknik direktör adaylarını belirledi. Tamer Tuna, Mehmet Altıparmak, Yusuf Şimşek ve Milos Kocic'in gündemde olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Prosinecki’ye fesih tazminatı ödenmeyecek.

Karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı Prosinecki’ye fesih tazminatı ödenmeyecek.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig'de son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'ne, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Turgutluspor'a yenilerek hayal kırıklığı yaşatmayı sürdüren Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile yollar ayrıldıktan sonra arayışlar da başladı.

Yönetimin yerli çalıştırıcılardan Tamer Tuna, Mehmet Altıparmak ve Yusuf Şimşek'le ilgilendiği ifade edildi. Ayrıca kurmayların Sırp teknik adam Milos Kocic'in adını da gündeme getirdiği öğrenildi.

Başakşehir maçında takımın başında Atik olacak

Bu hafta deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlıları antrenör Kenan Atik'in sahaya çıkaracağı bildirildi. Yönetimin Başakşehir karşılaşmasının hemen ardından teknik direktör sorununu çözeceği kaydedildi.

  • Denizlispor, geçen sezondan bu yana mücadele ettiği Süper Lig'de Yücel İldiz, Mehmet Özdilek, Bülent Uygun ve Robert Prosinecki ile çalıştı.

Türkiye Kupası'nda Turgutluspor sürprizi: Süper Lig ekibini elediler
Türkiye Kupası'nda Turgutluspor sürprizi: Süper Lig ekibini elediler

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekiplerinden Denizlispor ile 2. Lig takımı Turgutluspor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Turgutluspor'a turu getiren golleri 8. dakikada Muhammet Beşir ve 69. dakikada Sinan Özkara kaydetti. Denizlispor'un tek golü ise 53. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.Denizlispor'u kupa dışına iten Turgutluspor'un 5. turdaki rakibi, çekilecek kuranın ardından belli olacak.Gençlerbirliği kupada sürprize izin vermedi


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