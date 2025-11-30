Yeni Şafak
Derbide hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu

13:1530/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
Chobani Stadyumu
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak kritik Kadıköy derbisi, parçalı bulutlu bir havada oynanacak. Meteoroloji’nin tahminlerine göre müsabaka saatinde sıcaklık 11 derece olacak.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın Kadıköy’de sezonun en çok merak edilen derbilerinden birine çıkacak. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadele için hava durumu da belli oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi tahmin raporuna göre Kadıköy çevresinde maç saatinde parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Futbolseverler tribünde üşütmeyen ancak serin sayılabilecek bir atmosferle karşılaşacak.


Verilere göre müsabaka oynandığı sırada sıcaklık 11 derece civarında olacak. Buna ek olarak nem oranının yüzde 80’e yaklaşması öngörülüyor.





