Derbide hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın Kadıköy’de sezonun en çok merak edilen derbilerinden birine çıkacak. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadele için hava durumu da belli oldu.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi tahmin raporuna göre Kadıköy çevresinde maç saatinde parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Futbolseverler tribünde üşütmeyen ancak serin sayılabilecek bir atmosferle karşılaşacak.





Verilere göre müsabaka oynandığı sırada sıcaklık 11 derece civarında olacak. Buna ek olarak nem oranının yüzde 80’e yaklaşması öngörülüyor.















