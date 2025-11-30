Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak dev derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek.





Ligde 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 32 puan toplayan sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde lider durumda. Okan Buruk’un öğrencileri, zirvedeki yerini koruyarak Kadıköy’den dönmeyi hedefliyor. Son 13 maçında yenilgi almayan Fenerbahçe ise 31 puanla ikinci sırada ve taraftarı önünde liderliği ele geçirmek için sahaya çıkacak.













Kritik eksikler





Galatasaray derbiye 7 önemli eksikle gidiyor. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu’nun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ile bahis soruşturması kapsamında cezalı olan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı kadroda yer almayacak.





Üç yıldız geri dönüyor





Sakatlıklarını atlatan Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mario Lemina takımla çalışmalara başladı. Osimhen ve Lemina’nın ilk 11’de yer alması beklenirken, Yunus Akgün’ün kulübede başlaması öngörülüyor.









Torreira sınırda





Orta sahadaki kilit isim Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında. Derbide kart görmesi halinde Samsunspor maçında forma giyemeyecek.





Bek krizi





Sarı-kırmızılılarda hem sağ hem sol bekte büyük sıkıntı yaşanıyor. Sol bekte Eren Elmalı ve Jakobs yok; elde yalnızca Kazımcan Karataş kaldı. Sağ bekte ise Singo ve Sallai’nin yokluğuna Kaan Ayhan’ın sakatlığı eklendi. Bu durum, Okan Buruk’un derbiye nasıl bir formasyon ve kadro planlamasıyla çıkacağını belirsiz hale getirdi.























