Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'a müjde: Yıldız futbolcu idmana çıktı

Galatasaray'a müjde: Yıldız futbolcu idmana çıktı

17:1629/11/2025, Cumartesi
G: 29/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık durumu merak konusu olan isimlerden gelen olumlu haberler, sarı-kırmızılı teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbinin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili olumlu gelişmeler yaşandı.

Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar, yaptığı paylaşımda şu bilgileri aktardı:


"Antrenman resimlerinde yok ama Lemina takımla çalıştı. Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen’den sonra Lemina ile Yunus Akgün de oynayacak duruma geldi ve bu sabah çalışmaya çıktı."

Derbi öncesi bu gelişmeler, teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray cephesinde moralleri yükseltti.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Mario Lemina
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?