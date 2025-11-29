Galatasaray'a müjde: Yıldız futbolcu idmana çıktı

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık durumu merak konusu olan isimlerden gelen olumlu haberler, sarı-kırmızılı teknik ekibin yüzünü güldürdü.
Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı kritik derbinin hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili olumlu gelişmeler yaşandı.
Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar, yaptığı paylaşımda şu bilgileri aktardı:
"Antrenman resimlerinde yok ama Lemina takımla çalıştı. Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen’den sonra Lemina ile Yunus Akgün de oynayacak duruma geldi ve bu sabah çalışmaya çıktı."
Derbi öncesi bu gelişmeler, teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray cephesinde moralleri yükseltti.