Galatasaray'a müjde: Yıldız futbolcu idmana çıktı

Galatasaray’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar, yaptığı paylaşımda şu bilgileri aktardı:





"Antrenman resimlerinde yok ama Lemina takımla çalıştı. Fenerbahçe derbisi öncesi Osimhen’den sonra Lemina ile Yunus Akgün de oynayacak duruma geldi ve bu sabah çalışmaya çıktı."