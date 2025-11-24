Okan Buruk'tan derbi kararı: Sağ bekte sürpriz isme görev verecek

Singo ve Sallai’nin yokluğu, Fenerbahçe deplasmanı öncesi sağ bekte büyük bir boşluğa neden oldu. Sporx’in haberine göre Okan Buruk’un derbide sağ bek için ilk adayı Barış Alper Yılmaz. Milli oyuncunun görevi, sakatlardan gelecek son raporlara göre kesinleşecek.