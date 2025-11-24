Okan Buruk'tan derbi kararı: Sağ bekte sürpriz isme görev verecek

Sakatlık kabusundan çıkamayan Galatasaray’da, Fenerbahçe derbisi öncesi sağ bek bölgesi büyük sorun haline geldi. Singo’nun sakatlığı ve Sallai’nin cezası sonrası teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede sürpriz bir isme görev vermeyi planlıyor.
Milli aranın ardından sahasında Gençlerbirliği’ni mağlup eden Galatasaray, zorlu fikstüre ağır sakatlık sorunlarıyla giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından üst üste Union Saint-Gilloise ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak.
Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun durumu ciddi. Kırmızı kart gören Roland Sallai de cezalı duruma düştü. İki oyuncu da Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Teknik direktör Okan Buruk’un, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Union Saint-Gilloise maçında sağ bekte Sallai’yi görevlendirmeyi planladığı aktarıldı.
Singo ve Sallai’nin yokluğu, Fenerbahçe deplasmanı öncesi sağ bekte büyük bir boşluğa neden oldu. Sporx’in haberine göre Okan Buruk’un derbide sağ bek için ilk adayı Barış Alper Yılmaz. Milli oyuncunun görevi, sakatlardan gelecek son raporlara göre kesinleşecek.
Sağ bek için önemli alternatiflerden biri olan Kaan Ayhan’ın tedavisi devam ediyor.
Barış Alper'in derbide hücum hattında görev yapması durumunda ise sağ bek için düşünülen bir diğer aday genç stoper Arda Ünyay olacak.