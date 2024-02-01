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Spor

Dev maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi. Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

11:52 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:07 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arda Kardeşler
Arda Kardeşler

Trendyol Süper Lig'de pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:


Yarın

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu


3 Şubat Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor: Emra Kargın

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan


4 Şubat Pazar

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Arda Kardeşler





#Süper Lig
#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Arda Kardeşler
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