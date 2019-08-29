Devler Ligi'nde kurayı Galatasaray'ın eski yıldızları çekecek
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Devler Ligi'nde kurayı Galatasaray'ın eski yıldızları çekecek

Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimini gerçekleştirecek üç eski futbolcu belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Turnuvada 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek.

Turnuvada 8 grupta toplam 32 takım mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grupları, bugün çekilecek kuraların ardından belli olacak.

Temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı kura çekimini, sarı-kırmızılı eski futbolcular Sneijder ile Hamit Altıntop ve efsane kaleci Petr Cech gerçekleştirecek.

Monaco'daki kura çekimi TSİ 19.00'da başlayacak.

Torbalar belli oldu

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle;

1. torba

  • Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba

  • Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba

  • Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba

  • Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

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