Devler Ligi'nde kurayı Galatasaray'ın eski yıldızları çekecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grupları, bugün çekilecek kuraların ardından belli olacak.
Temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı kura çekimini, sarı-kırmızılı eski futbolcular Sneijder ile Hamit Altıntop ve efsane kaleci Petr Cech gerçekleştirecek.
Monaco'daki kura çekimi TSİ 19.00'da başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimini gerçekleştirecek üç eski futbolcu belli oldu.
🔹Hamit Altıntop
🔹Wesley Sneijder
🔹Petr Cech pic.twitter.com/s3PUp7ECbE
Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimini gerçekleştirecek üç eski futbolcu belli oldu.
Torbalar belli oldu
Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle;
1. torba
- Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)
2. torba
- Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)
3. torba
- Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
4. torba
- Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)
CONFIRMED: #UCLdraw pots! ✅
Pick the strongest team from each 👇 pic.twitter.com/D06AiDU5NA
CONFIRMED: #UCLdraw pots! ✅
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