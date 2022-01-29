Diego Costa için Süper Lig iddiası

Enzo Crivelli ve Haji Wright'tan sezonun ilk yarısında beklenen katkıyı alamayan Antalyaspor'un ses getirecek bir transfere imza atmayı planladığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı yönetimin bu doğrultuda Brezilya asıllı İspanyol yıldız Diego Costa ile görüştüğü iddia edildi.

Ajansspor'da yer alan haberde; Atletico Mineiro'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki futbolcu ile ilk temasın kurulduğu ve pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Costa'nn maaşının büyük bölümünün sponsor desteğiyle karşılanacağı kaydedildi.

Diego Costa, Atletico Madrid ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giymişti.

Salernitana vazgeçti

Yıldız futbolcunun transferi için ilk gündeme gelen takım ise Serie A'da kalma mücadelesi veren Salernitana oldu. Diego Costa'yı da imza aşamasına getiren İtalyan temsilcisinin, golcü futbolcunun fiziksel olarak iyi durumda olmadığı gerekçesiyle transferini beklemeye aldığı öne sürüldü.

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