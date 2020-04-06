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Diego’dan yardım kampanyası: Saçlarını sarıya boyatan her kişi için 5 aileye yardım

Hes Kablo Kayserispor’un defans oyuncusu Diego Angelo, saçlarını sarıya boyatan her kişi için 5 aileye yardım yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Angelo bu sezon 23 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistle oynadı.

Angelo bu sezon 23 karşılaşmada 2 gol ve 2 asistle oynadı.

Instagram’daki hesabından sarı saçlı fotoğrafını paylaşan Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Diego Angelo, saçlarını sarıya boyatıp fotoğrafını gönderen her kişi için 5 aileye yardım yapma sözü verdi.

Diego Angelo paylaşımında, "Sevgili Arkadaşlar, sizi bu meydan okumaya davet ediyoruz. Yapmanız gereken ise çok basit. Saçınızı Sarıya boyamak. DM’den bana bu yeni halinizin fotosunu yollamak. Benim paylaştığım yeni saç stili fotoğrafına benzemeli. Bu meydan okumaya katılan ve fotoğrafını paylaşan her kişi için 5 aileye yardım yapacağım. Hep birlikte bu Corona Virus’ü yenelim" cümleleri kurdu.

Diego Angelo'nun paylaşımı
Diego Angelo'nun paylaşımı

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