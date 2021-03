Dinamo Zagreb Tottenham'ı şoke etti: Mourinho'nun elindeki turu Orsic aldı

Dinamo Zagreb, Tottenham karşısında tarih yazdı. İlk maçta rakibine 2-0 yenilen Zagreb, kendi sahasındaki mücadelenin 90 dakikasını 2-0 önde tamamladı. Uzatmalara giden karşılaşmada Mislav Orsic, müthiş bir golle skoru 3-0'a getirdi ve hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Tottenham yediği golden sonra bütün gücüyle Zagreb kalesine yüklense de aradığı golü bulamadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Dinamo Zagreb son 1 haftada kaotik bir süreç yaşamıştı. İşte Hırvat ekibinde rövanş maçı öncesinde yaşanan gelişmeler;

-3 gün önce: Teknik direktörleri Zoran Mamic, hapis cezasına çarptırıldı.

-2 gün önce: Zoran Mamic istifa etti ve takımın başına Damir Krznar geçti.

WHAT DRAMA IN ZAGREB! 😮



🔥 Mislav Oršić = hat-trick hero

#UEL pic.twitter.com/745nG91AK8

March 18, 2021