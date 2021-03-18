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Dinamo Zagreb Tottenham'ı şoke etti: Mourinho'nun elindeki turu Orsic aldı

Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb, İngiliz ekibi Tottenham'ı 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında 3-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki futbolcusu Mislav Orsic attığı 3 golle damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mislav Orsic, Tottenham'a attığı 3 golle UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu.
Mislav Orsic, Tottenham'a attığı 3 golle UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu.

Dinamo Zagreb, Tottenham karşısında tarih yazdı. İlk maçta rakibine 2-0 yenilen Zagreb, kendi sahasındaki mücadelenin 90 dakikasını 2-0 önde tamamladı. Uzatmalara giden karşılaşmada Mislav Orsic, müthiş bir golle skoru 3-0'a getirdi ve hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Tottenham yediği golden sonra bütün gücüyle Zagreb kalesine yüklense de aradığı golü bulamadı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

  • Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Dinamo Zagreb son 1 haftada kaotik bir süreç yaşamıştı. İşte Hırvat ekibinde rövanş maçı öncesinde yaşanan gelişmeler;

  • -3 gün önce: Teknik direktörleri Zoran Mamic, hapis cezasına çarptırıldı.
  • -2 gün önce: Zoran Mamic istifa etti ve takımın başına Damir Krznar geçti.

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