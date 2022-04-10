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Domenec Torrent: "Şans eseriydi"

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe'nin şans eseri gol attığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Domenec Torrent: Şans eseriydi
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ve Babel

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbiyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun attı.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Fenerbahçe'nin şans eseri gol attığını söyledi. Torrent'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Şans eseri"

"Dengeli bir maçtı. İlk yarıda sadece iki fırsat yakalayıp birini gole çevirdiler. Onların attığı golün, 'komik' olduğunu söyleyebiliriz. Oyuncumuzdan sekti, şans eseriydi."

"Normal bir durum değil"

"Bu sene Galatasaray'ın olduğu durum normal değil. Trabzonspor'a karşı da başımıza gelmişti. 5 dakika içinde maç, elimizden kaçmıştı. İyi bir sezon geçirmediğinizde bunlar başınıza gelebiliyor. 3 pozisyon bulan bir takım, size 2 gol atabiliyor."

  • "Yeni başkan beni ilgilendirmiyor"
  • "Gelecek konusunda hiç kaygım yok. Ben gelmeden önce de geldikten sonra da bu sezon, kulüp için zor. Örnek olarak da başkanın değişikliğini söyleyebiliriz. Bir sonraki başkanın kim olacağı, benim için önemli değil. Ben, önümüzdeki 6 maçı kazanmaya çalışacağım. Ben, burada olmaktan çok memnunum. Çok büyük bazı hocalar, başlarda bir şey kazanamadılar ama ona inanıldığı için yola devam ettiler."

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