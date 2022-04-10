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Spor Fenerbahçenin derbi sonrası paylaşımı "Bir aslan miyav dedi"
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Fenerbahçe'nin derbi sonrası paylaşımı: "Bir aslan miyav dedi"

Süper Lig’de Fenerbahçe, derbi mücadelesinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek 4 maçın ardından Kadıköy’de ezeli rakibi karşısında galibiyet aldı. Sarı-lacivertlilerin mücadele sonrasında sosyal medyadan yaptığı "Bir aslan miyav dedi" paylaşımı tartışmalara neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin derbi sonrası paylaşımı: Bir aslan miyav dedi
Fenerbahçe'nin paylaşımından bir kare

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk etti. Dev derbiyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun attı.

Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertli takımın yaptığı "Bir aslan miyav dedi" paylaşımı, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Fenerbahçeli taraftarlar bu gönderiyi kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım yağmuruna tutarken, Galatasaraylı taraftalar ise tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçe'nin karşılaşma sonrasında yaptığı paylaşım;

Dev derbi Fenerbahçe'nin
SPOR
Dev derbi Fenerbahçe'nin

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Dev derbi Fenerbahçenin

Dev derbi Fenerbahçe'nin

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