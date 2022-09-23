Domenec Torrent'in 'topçu değil' dediği futbolcu Süper Lig'e damga vurdu Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent'in sezon sonunda yönetimi verdiği raporda Sacha Boey ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yaptığı belirtildi. İspanyol teknik adamın forma vermek istemediği futbolcuyu gönderilecekler listesine yazdığı aktarıldı. Boey bu raporlar doğrultusunda yaz kampına götürülmezken sonrasında Okan Buruk'un isteği doğrultusunda takıma katıldı ve Süper Lig'in ilk 7 haftasının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

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