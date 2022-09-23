Domenec Torrent'in 'topçu değil' dediği futbolcu Süper Lig'e damga vurdu

Galatasaray'da eski teknik direktör Domenec Torrent'in sezon sonunda verdiği rapor eleştiri konusu oldu.
Geçtiğimiz sezon kadroya katılan Sacha Boey için olumsuz değerlendirmeler yaptığı öğrenilen İspanyol teknik adamın Fransız futbolcunun gönderilmesini istediği belirtildi.
Boey ile ilgili verilen olumsuz rapor sebebiyle yaz kampına götürülmeyen oyuncu, yeni transfer Dubois'in sakatlığı sonrasında Okan Buruk'un talebi doğrultusunda A takıma dahil edildi ve ligin ilk 7 haftasında sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
Boey, istatistik verilerine göre Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda en olumlu puanları alan sağ bek oyuncusu oldu.
- Öte yandan 22 yaşındaki futbolcu için Fransa ve Kamerun Milli Takımlarının scout ekipleri takipte. Kamerun'dan teklif alan Boey'ın Fransa'dan haber beklediği ve Dünya Kupası'nda forma giymeyi umduğu aktarıldı.