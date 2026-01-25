Yeni Şafak
Doncic Lakers'ı sırtladı

11:3425/01/2026, Pazar
AA
Luka Doncic, Dallas savunmasına zor anlar yaşattı.
Luka Doncic, Dallas savunmasına zor anlar yaşattı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 116-110 yendi. Luka Doncic, performansıyla maça damga vurdu.

American Airlines Center'da Mavericks'e konuk olan Lakers, Luka Doncic'in 33 sayı, 8 ribaunt, 11 asistlik performansıyla sezonun 27. galibiyetini aldı.


LeBron James ve Rui Hachimura, 17'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.


Mavericks'te ise Max Christie'nin 24 ve Naji Marshall'ın 21 sayısı, sezonun 27. yenilgisini önleyemedi.



Bulls'tan üst üste 4. galibiyet

Chicago Bulls, United Center'da ağırladığı Boston Celtics'i 114-111 mağlup etti ve üst üste 4 olmak üzere bu sezon 23. galibiyetine ulaştı.


Ev sahibi ekipte Coby White 22 ve Nikola Vucevic 16 sayı kaydetti.


Celtics'te Jaylen Brown'ın 33 ve Anfernee Simons'ın 21 sayısı, sezonun 17. mağlubiyetini engelleyemedi.


Philadelphia 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona ise New York Knicks'e 112-109 yenildikleri mücadelede 2 sayı, 1 ribaunt, 1 blok üretti.





#NBA
#Lakers
#Dallas
#Luka Doncic
