Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Houston Rockets kazandı! Alperen'den 19 sayılık katkı

Houston Rockets kazandı! Alperen'den 19 sayılık katkı

10:4024/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Milli basketbolcu Alperen Şengün NBA'de başarılı bir sezon geçiriyor.
Milli basketbolcu Alperen Şengün NBA'de başarılı bir sezon geçiriyor.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 111-104 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı ve 5 asistle oynadı.

Little Caesars Arena'da oynanan maçta Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle takımını sırtlarken, milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist, Reed Shepherd 18 sayı kaydetti.

Jalen Duren'in 18 sayı, 7 ribauntla oynadığı Pistons'ta Isaiah Stewart 16 sayı, Ronald Holland 13 sayıyla maçı tamamladı.

Sezonun 27. galibiyetini alan Rockets, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine son verdi.


Thunder sahasında kaybetti

Geçen sezonun iki finalistini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-114 yendi.

Pacers'ta Andrew Nembhard 27 sayı, 11 asist, Jarace Walker 26, Pascal Siakam 21 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Chet Holmgren 25 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.

#NBA
#Alperen Şengün
#Houston Rockets
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ FARKI SON DAKİKA 24 OCAK 2026: SSK Emekli 3.119 TL maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?