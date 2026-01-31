Doncic'ten 'triple-double'

NBA’de Los Angeles Lakers, deplasmanda Washington Wizards’ı 142-111 yendi. Sloven basketbolcu Luka Doncic; 37 sayı, 13 asist ve 11 ribaunt ile maça damga vurdu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Washington Wizards'ı 142-111 mağlup etti.
Capital One Arena'da oynanan maçın ilk yarısında "triple double" yapan Luka Doncic, mücadeleyi 37 sayı, 13 asist, 11 ribauntla tamamlayarak takımını sırtladı.
Lakers'ta Deandre Ayton 28 sayı, 13 ribaunt, LeBron James 20 sayı kaydetti.
Wizards'ta Malaki Branham 17, Alex Sarr 16, Bub Carrington ve Kyshawn George, 15'er sayıyla oynadı.