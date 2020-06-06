Dortmund'da iki futbolcuya 'hijyen' cezası

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Akanjı ve Sancho’nun eve berber çağırmalarıyla açıkça 'hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına' ve DFL’ın 'sağlık ve organizasyon konseptine' aykırı davrandıkları belirtildi.
Açıklamada, profesyonel futbolcuların saçlarını kestirmek zoruna kalabileceklerini ancak bunun sağlık ve organizasyon konseptine uygun olması gerektiği vurgulandı.
Para cezasının miktarı hakkında bilgi verilmezken, futbolcuların 5 gün içinde bu cezaya itiraz etme hakkına sahip oldukları belirtildi.
Açıklamada, bu konuda bir kusuru bulunmayan kulübe yönelik ceza verilmediği kaydedildi.
Bundesliga'da oynanacak maçlarda alınacak tedbirler ve uygulanacak kurallar [⛔] pic.twitter.com/T6zb7fRMKT
Bundesliga'da oynanacak maçlarda alınacak tedbirler ve uygulanacak kurallar [⛔] pic.twitter.com/T6zb7fRMKT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 16, 2020
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