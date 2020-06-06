BUNDESLİGA

Dortmund'da iki futbolcuya 'hijyen' cezası

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Manuel Akanji ve Jadon Sancho 'hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına' aykırı davrandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Akanji ve Sancho

Akanji ve Sancho

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Akanjı ve Sancho’nun eve berber çağırmalarıyla açıkça 'hijyen ve enfeksiyon koruma standartlarına' ve DFL’ın 'sağlık ve organizasyon konseptine' aykırı davrandıkları belirtildi.

Açıklamada, profesyonel futbolcuların saçlarını kestirmek zoruna kalabileceklerini ancak bunun sağlık ve organizasyon konseptine uygun olması gerektiği vurgulandı.

Para cezasının miktarı hakkında bilgi verilmezken, futbolcuların 5 gün içinde bu cezaya itiraz etme hakkına sahip oldukları belirtildi.

Açıklamada, bu konuda bir kusuru bulunmayan kulübe yönelik ceza verilmediği kaydedildi.

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