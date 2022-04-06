2022 Dünya Kupası maçları ne zaman? Maçlar hangi stadyumlarda oynanacak?

2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Organizasyona Katar ev sahipliği yapacak. Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacak. Ayrıca Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenecek ilk ve 2002'den beri Asya'da düzenlenecek olan ikinci Dünya Kupası olacak.

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman?

Bu turnuva, 32 milli takımın yer aldığı son Dünya Kupası olacak. 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması planlanıyor. Katar'daki yoğun yaz sıcağı nedeniyle Dünya Kupası, Kasım ayının sonundan Aralık ayının ortasına kadar gerçekleştirilecek ve bu da onu Mayıs, Haziran veya Temmuz aylarında yapılmayan ilk turnuva haline getirmektedir. Turnuva yaklaşık 28 günlük, yani diğerlerinden daha kısa bir zaman diliminde oynanacaktır.

Turnuva, 21 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 13.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacak. Organizasyon 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile son erecek.

2022 Dünya Kupası'na hangi ülkeler katılıyor?

32 ülkenin mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası için şu ana kadar 29 takım kesinleşirken kalan 3 bilet sahiplerini bekliyor. Dünya Kupası'na Avrupa'dan bir vize kaldı. Bu ülke, İskoçya-Ukrayna eşleşmesinden çıkacak takımın, Galler ile karşılaşacağı play-off finalinde belli olacak. Kalan 2 bilet için Peru, Kosta Rika, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya mücadele edecek.