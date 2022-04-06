Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor 2022 Dünya Kupası maçları ne zaman? Maçlar hangi stadyumlarda oynanacak?
FUTBOL FUTBOL

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman? Maçlar hangi stadyumlarda oynanacak?

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu FIFA Dünya Kupası bu sene Katar'da düzenlenecek. 2022 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvanda gruplar belli oldu. Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacak. Peki 2022 Dünya Kupası maçları ne zaman? 2022 Dünya Kupası'na hangi ülkeler gidiyor?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya Kupası maçları ne zaman? 2022 Dünya Kupasına hangi ülkeler katılıyor?
2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası için geri sayım başladı. Organizasyona Katar ev sahipliği yapacak. Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacak. Ayrıca Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenecek ilk ve 2002'den beri Asya'da düzenlenecek olan ikinci Dünya Kupası olacak.

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman?

  • Bu turnuva, 32 milli takımın yer aldığı son Dünya Kupası olacak. 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması planlanıyor. Katar'daki yoğun yaz sıcağı nedeniyle Dünya Kupası, Kasım ayının sonundan Aralık ayının ortasına kadar gerçekleştirilecek ve bu da onu Mayıs, Haziran veya Temmuz aylarında yapılmayan ilk turnuva haline getirmektedir. Turnuva yaklaşık 28 günlük, yani diğerlerinden daha kısa bir zaman diliminde oynanacaktır.
  • Turnuva, 21 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 13.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacak. Organizasyon 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile son erecek.

2022 Dünya Kupası'na hangi ülkeler katılıyor?

  • 32 ülkenin mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası için şu ana kadar 29 takım kesinleşirken kalan 3 bilet sahiplerini bekliyor. Dünya Kupası'na Avrupa'dan bir vize kaldı. Bu ülke, İskoçya-Ukrayna eşleşmesinden çıkacak takımın, Galler ile karşılaşacağı play-off finalinde belli olacak. Kalan 2 bilet için Peru, Kosta Rika, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya mücadele edecek.
  • Dünya Kupası'na gidecek ülkeler şu şekilde:
  • Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana.
Minaresi öksüz kaldı

Minaresi öksüz kaldı

​Altı asırlık cami 6 yıldır ibadete kapalı.
Yüzlerce sefer iptal edildi

Yüzlerce sefer iptal edildi

​İngiliz hava yolu şirketlerini koronavirüs vurdu.
CHPye yakınlığıyla bilinen Halk TVden İBBye zam tepkisi

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

​Markayı ifşa edip açıkladılar: Altı çeşit peynirde tespit edildi.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

​MSB: Kefken açıklarında bulundu SAS timleri müdahale ediyor

​Geri sayım başladı: Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Bir tonu<br>300 doları aştı

Bir tonu
300 doları aştı

​Rusya'ya ambargo kararı fiyatları yükselişe geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.