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Dünya Kupası'nda gollü gece: 11 kez fileler havalandı

Dünya Kupası'nda gollü gece: 11 kez fileler havalandı

07:0715/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Dünya Kupası'nda grup maçlarının ilk haftası 18 Haziran'da tamamlanacak.
Dünya Kupası'nda grup maçlarının ilk haftası 18 Haziran'da tamamlanacak.

2026 Dünya Kupası'nda bu gece oynanan maçlar gol düellosuna sahne oldu. Hollanda ile Japonya'nın 2-2 berabere kaldığı gecede Fildişi Sahili Ekvador'u devirirken, İsveç de Tunus karşısında farklı kazanarak turnuvaya damga vurdu.

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının ilk maçları futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Dün gece oynanan üç karşılaşmada toplam 11 gol atılırken, birbirinden çekişmeli mücadeleler turnuvanın temposunu daha da yükseltti.

HOLLANDA 2-2 JAPONYA

Gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Hollanda ile Japonya kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollere sahne olan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Hollanda - Japonya maçından kare.
FİLDİŞİ SAHİLİ 1-0 EKVADOR

Günün bir diğer maçında Fildişi Sahili, Ekvador karşısında tek golle galibiyete uzandı. Afrika temsilcisi, rakibini 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başladı.

Fildişi Sahili oyuncusu Nicolas Pepe, kazandıkları mücadelenin ardından sevinç yaşadı.
İSVEÇ 5-1 TUNUS

İsveç ise Tunus karşısında etkili bir performans ortaya koydu. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen İsveç, sahadan farklı bir skorla ayrılarak turnuvaya güçlü bir giriş yaptı.

İsveçli futbolcuların gol sevinci.

#Dünya Kupası
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