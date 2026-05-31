Dünya yıldızlarını geride bıraktı: En güçlü futbolcu testinden bir Türk birinci çıktı

El dinamometresi ile yapılan ölçümlerde Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, dünyaca ünlü futbolcuları geride bıraktı. Genç oyuncunun ulaştığı rakam dikkat çekti.
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, sezona damga vuran isimlerden olmuştu. A Milli Takım'ın da önemli oyuncuları arasında gösterilen genç futbolcu, el dinamometresi ile yapılan güç testinde adeta gövde gösterisi yaptı.
Kişisel sponsorunun çektiği bir içeriğe dahil olan Barış Alper Yılmaz sol eliyle yaptığı güç testinde 64 puana ulaşarak Romeo Vermant, Harry Kane, Jesse Derry, Mert Kömür, Mohammed Kudus ve Romeo Lavia'yı geride bıraktı.