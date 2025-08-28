Dursun Özbek kuradan memnun: Rakiplere gözdağı verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çekilen kuranın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarlarını memnun edeceklerini söyleyen Özbek, rakiplerine gözdağı verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.
Sekiz karşılaşmaya çıkacak olan sarı-kırmızılıları zorluk derecesi yüksek karşılaşmalar bekliyor.
Galatasaray'ın rakipleri şu şekilde; Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG ve Monaco (D) oldu.
Kura çekiminin ardından soruları yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek rakiplerine gözdağı verdi.
"Galatasaray ile oynayan herkes iki kez düşünsün! Geçen sene de gördük, biz performansı yüksek takımlara karşı iyi oynuyoruz, başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu sene de performansı yükseğe çıkarıp güçlü görünen gruptan güçlü çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Güzel sonuçlarla taraftarımızı memnun edeceğiz."