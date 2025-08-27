Yeni Şafak
Galatasaray yeni stoperini açıkladı: Oyuncu İstanbul'a geliyor

Galatasaray yeni stoperini açıkladı: Oyuncu İstanbul'a geliyor

21:47 27/08/2025, Çarşamba
G: 27/08/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Wilfried Singo
Wilfried Singo

Sarı-kırmızılı kulüp, Monaco forması giyen stoper oyuncusu Wilfried Singo ile görüşmelere başlandığını, futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Galatasaray, 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo’nun transferi konusunda Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco ile görüşmelere başlandığını açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.





