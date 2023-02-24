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Spor

Duyanlar yaşına inanamadı

U20 Afrika Uluslar Kupası'nda Güney Sudan kalecisi Goodwill Yoosuk'un yaşını duyanlar inanamadı. Goodwill Yoosuk Simon Sabio 18 yaşında olmasına rağmen görenler onun daha yaşlı olduğunu düşündü.

23:22 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yoosuk Simon Sabio

Yoosuk Simon Sabio

U20 Afrika Uluslar Kupası'nda Güney Sudan kalecisi Goodwill Yoosuk'un yaşını duyanlar inanamadı. Goodwill Yoosuk Simon Sabio 18 yaşında olmasına rağmen görenler onun çok daha ileri bir yaşta olduğunu düşünmeden edemiyor. Goodwill Yoosuk'un gerçek yaşı ise merak konusu oldu.

En değerli oyuncu oldu

U-20 Afrika Uluslar Kupası başladı, bu turnuva Afrika'da oynayan genç yetenekleri görmemizi sağladı. Güney Sudan'ın Orta Afrika Cumhuriyeti'ni yendiği maçta Yoosuk'un maçın en değerli oyuncusu seçildi.


#Yoosuk Simon Sabio
#Güney Sudan
#turnuva
31 dakika önce
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Duyanlar yaşına inanamadı
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