Duyanlar yaşına inanamadı

Yoosuk Simon Sabio
U20 Afrika Uluslar Kupası'nda Güney Sudan kalecisi Goodwill Yoosuk'un yaşını duyanlar inanamadı. Goodwill Yoosuk Simon Sabio 18 yaşında olmasına rağmen görenler onun çok daha ileri bir yaşta olduğunu düşünmeden edemiyor. Goodwill Yoosuk'un gerçek yaşı ise merak konusu oldu.
En değerli oyuncu oldu
U-20 Afrika Uluslar Kupası başladı, bu turnuva Afrika'da oynayan genç yetenekleri görmemizi sağladı. Güney Sudan'ın Orta Afrika Cumhuriyeti'ni yendiği maçta Yoosuk'un maçın en değerli oyuncusu seçildi.