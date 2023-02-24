Duyanlar yaşına inanamadı

U20 Afrika Uluslar Kupası'nda Güney Sudan kalecisi Goodwill Yoosuk'un yaşını duyanlar inanamadı. Goodwill Yoosuk Simon Sabio 18 yaşında olmasına rağmen görenler onun çok daha ileri bir yaşta olduğunu düşünmeden edemiyor. Goodwill Yoosuk'un gerçek yaşı ise merak konusu oldu.