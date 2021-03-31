Spor e-sporun kalbi Türkiyede attı
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​e-sporun kalbi Türkiye’de attı​

e-sporun kalbi Türkiye’de attı

Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri 160 milyar dolarlık büyüklüğe ve 2,7 milyar oyuncuya sahip olan e-spor dünyasının dikkatini Türkiye’ye çekti. 28 ülkeden 32 takım şampiyonluk için, mücadele etti. İlk kez uygulanan bir teknoloji ile dünyanın dört bir yanından milyonlarca genç, İstanbul’un tarihi yerlerinde sanal ortamda bulunarak e-spor yapacak.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
​e-sporun kalbi Türkiye’de attı​
Sokakta, evde, iş yerinde hatta gece yarısı uykudan kalkıp oynan e-spor pazarı 2020’de 1.1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.

Pandemi sürecinde konserlerden spor organizasyonlarına kadar tüm etkinliklerin seyirci sayısı düşerken, bir spor dalının seyircisi artmaya devam ediyor: Espor. Dijital dünyada mobil oyun pazarı 2020’de 160 milyar dolar büyüklük ile müzik ve sinema sektörlerini solladı bile.

OYUN PAZARI GELİRİ 180 MİLYAR DOLARI AŞACAK

  • Sokakta, evde, iş yerinde hatta gece yarısı uykudan kalkıp oynan e-spor pazarı 2020’de 1.1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Newzoo’nun 2020’de hazırladığı rapora göre; dünya üzerinde 2.7 milyar oyuncu var ve 2023’ün sonunda bu sayının 3 milyara ulaşması bekleniyor. 2021’de oyun pazarının gelirlerinin 180 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

DÜNYA FİNALLERİ YAKINDAN İZLENDİ

500 milyona yakın takipçisi olan espor karşılaşmaları, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA’den daha çok izleniyor. Hal böyle olunca e-spor alanında küresel onlarca etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu amaçla dünyanın en rekabetçi ve çok takip edilen mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’ni Türkiye’ye getirdi.

28 ÜLKEDEN 32 TAKIMLA KATILIM

  • Etkinlik e-sporu destekleme yanında ülkemiz turizmine de katkı yapmayı amaçladı. Türkiye dahil 28 ülkeden gelen dünyanın en önemli 32 takımı ve 16 sporcusu, Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde şampiyonluk için, sanal ortama aktarılan İstanbul’da mücadele etti. Yıl sonuna kadar milyonlarca kullanıcının ziyaret etmesi beklen platformda oyun oynarken aynı zamanda İstanbul’un farklı yerlerini keşfetme imkanı veriliyor.

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Finali, dünyada ve Türkiye’de daha önce çok az kullanılan yeşil sonsuz fonlu 3D Stüdyo’da gerçekleştirildi. Bu stüdyo ile insanlar sadece bakılan açıdaki görüntüleriyle değil, dijital olarak üç boyutlu yaratılarak Sanal İstanbul adasına ışınlanabiliyor. Kameralara yerleştirilen algılayıcılar sayesinde yeşil zeminde görünen her şey adaya yansıtılabiliyor.

İSTANBUL’A EŞSİZ BİR YOLCULUK

  • Çünkü söz konusu oyunda Sultanahmet, Kapalıçarşı, Ortaköy, Galata, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Balat, Caddebostan ve bir arabalı vapur yolculuğunun yer aldığı bu simülasyonda kentin hikayeleri anlatılıyor. Dünyada ilk kez denenen bu platform sayesinde gençler İstanbul’u oyun sayesinde izlemek yerine onun içinde yer alacak ve mekanları sanal olarak gezebilecek.

SANAL TURİZME KATKI VERECEK

29 Mart’taki final öncesinde 100 binden fazla kişinin ziyaret ettiği sanal İstanbul ziyareti sayesinde hem sporcular hem de izleyiciler kentin 9 farklı bölgesini gezebildi. Ayrıca İstanbul’da bugüne kadar gerçekleştirilmiş büyük etkinlikler de dijital olarak bir kez daha izlenebiliyor. Bu da pandemi sonrası dönemde tekrar dünyada başlayacak olan turizmin hedef kitlelerinden biri olan espor meraklılarına, İstanbul’u tam da ilgilerini çekecek şekilde gezme şansı veriyor. Organizasyon hakkında detaylı bilgi ve sanal İstanbul’a RedBull.com/meo adresinden ulaşılabiliyor. Red Bull M.E.O.’nun oyun alanı olan İstanbul’un sanal dünyası ise sene sonuna kadar ziyaret etmek mümkün.
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