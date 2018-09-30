PREMİER LİG

Eden Hazard hayalindeki ligi açıkladı

Chelsea forması giyen Eden Hazard verdiği röportajda hayalinin İspanya Ligi'nde futbol oynamak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eden Hazard, 8 sezondur Chelsea forması giyiyor.

Eden Hazard, 8 sezondur Chelsea forması giyiyor.

Fotoğraf: LEE SMITH / Reuters

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen ve adı sık sık Real Madrid'le anılan Eden Hazard, İspanyol taraftarları heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı.

BT Sport'a konuşan Belçikalı yıldız futbolcu, kariyeriyle alakalı şunları kaydetti:

  • Size gerçeği söyleyeceğim, Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılmak istiyordum çünkü hayalim İspanya'da oynamak. Kulüp ve antrenörle konuştuğum zaman, 'Eğer takımdan ayrılmamı istemiyorsanız, sorunsuz bir şekilde kalırım' yanıtını verdim. Burada mutluyum ve iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Şimdi iki yıllık kontratım kaldı. Belki yeni sözleşme imzalarım ya da imzalamam. Bilmiyorum. Kalmak benim için kolay olanı. Ancak gitsem de kalsam da mutlu olacağım.

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