Eden Hazard hayalindeki ligi açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen ve adı sık sık Real Madrid'le anılan Eden Hazard, İspanyol taraftarları heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı.

BT Sport'a konuşan Belçikalı yıldız futbolcu, kariyeriyle alakalı şunları kaydetti:

Size gerçeği söyleyeceğim, Dünya Kupası'ndan sonra takımdan ayrılmak istiyordum çünkü hayalim İspanya'da oynamak. Kulüp ve antrenörle konuştuğum zaman, 'Eğer takımdan ayrılmamı istemiyorsanız, sorunsuz bir şekilde kalırım' yanıtını verdim. Burada mutluyum ve iyi bir karar olduğunu düşünüyorum. Şimdi iki yıllık kontratım kaldı. Belki yeni sözleşme imzalarım ya da imzalamam. Bilmiyorum. Kalmak benim için kolay olanı. Ancak gitsem de kalsam da mutlu olacağım.