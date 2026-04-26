Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ederson neden kırmızı kart gördü? Eski hakemler kararı değerlendirdi

21:4826/04/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ederson'un kırmızı kart gördüğü an.
Süper Lig 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin file bekçisi Ederson, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı. Bu karar sosyal medyada çok tartışılırken, eski hakemler değerlendirdi.

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon, derbiye damga vurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Jayden Oosterwolde’nin müdahalesi sonrası Yunus Akgün’ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Kararın ardından Ederson hakeme yoğun itirazda bulundu.

İtirazlarını sürdüren Fenerbahçe kalecisine hakem tarafından kalesine geçmesi yönünde uyarı yapıldı. Ancak diyalog devam edince Ederson, 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmadaki bu kritik karar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, eski hakemler de pozisyonu ve verilen kartı değerlendirdi.

Ederson'un kırmızı kartı doğru muydu? İşte hakem yorumları;

Mark Clattenburg: "Ederson’a kırmızı kart gösterilmesi yönündeki hakem kararının doğru olduğuna inanmıyorum. Kaleci burada ne yapıyor? Zaman geçirmeye çalışmıyor, hakeme itiraz etmiyor."

Deniz Ateş Bitnel: "Ederson atılmak için her şeyi yaptı. Yasin atmamak için çok uğraştı."

Serdar Akçer: "Ederson oyunun tekrar başlamasını geciktirme nedeniyle sarı kart gördü ve ikinci sarıdan ihraç oldu. Devamında gene hakemin kişisel alanını ihlal etti."



#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Ederson
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
