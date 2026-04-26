Ederson neden kırmızı kart gördü? Eski hakemler kararı değerlendirdi

Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon, derbiye damga vurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, Jayden Oosterwolde’nin müdahalesi sonrası Yunus Akgün’ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Kararın ardından Ederson hakeme yoğun itirazda bulundu.

İtirazlarını sürdüren Fenerbahçe kalecisine hakem tarafından kalesine geçmesi yönünde uyarı yapıldı. Ancak diyalog devam edince Ederson, 62. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmadaki bu kritik karar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, eski hakemler de pozisyonu ve verilen kartı değerlendirdi.

Ederson'un kırmızı kartı doğru muydu? İşte hakem yorumları;

Mark Clattenburg: "Ederson’a kırmızı kart gösterilmesi yönündeki hakem kararının doğru olduğuna inanmıyorum. Kaleci burada ne yapıyor? Zaman geçirmeye çalışmıyor, hakeme itiraz etmiyor."

Deniz Ateş Bitnel: "Ederson atılmak için her şeyi yaptı. Yasin atmamak için çok uğraştı."

Serdar Akçer: "Ederson oyunun tekrar başlamasını geciktirme nedeniyle sarı kart gördü ve ikinci sarıdan ihraç oldu. Devamında gene hakemin kişisel alanını ihlal etti."







